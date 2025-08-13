Dra. Taíssa solicita esclarecimentos à Sesau sobre paralisação de exames no Centro de Diagnóstico por Imagem de RO

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou requerimento de nº 2395/2025 à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) solicitando informações detalhadas sobre a interrupção dos exames realizados no Centro de Diagnóstico por Imagem de Rondônia.

Segundo a parlamentar, o serviço é essencial para a detecção precoce e acompanhamento de diversas doenças, e sua suspensão tem causado preocupação tanto nos pacientes quanto nos profissionais da área da saúde. “Precisamos entender os motivos da paralisação, os prazos para retomada e quais medidas emergenciais estão sendo adotadas para não prejudicar a população que depende desses exames”, destacou.

O requerimento também busca saber se há contrato vigente para a prestação do serviço, se houve problemas técnicos ou administrativos e quais alternativas temporárias estão sendo disponibilizadas aos pacientes. Dra. Taíssa reforçou que a transparência e a celeridade na solução dessa situação são fundamentais.

“Garantir o acesso da população aos exames de imagem é uma questão de saúde pública. A interrupção desse serviço impacta diretamente diagnósticos, tratamentos e até procedimentos cirúrgicos que dependem desses resultados. Nosso compromisso é fiscalizar e cobrar soluções rápidas”, afirmou a deputada.

A ação faz parte do trabalho contínuo da parlamentar na defesa da saúde pública e do fortalecimento da rede de atendimento em Rondônia. “É o recurso do povo, voltando para o povo”, concluiu.