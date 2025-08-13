Família transforma tradição nordestina em negócio de sucesso em Vilhena

Henrique Waldir Bassetto, 26 anos, neto dos fundadores da Maranhão Tapiocas, contou ao Extra de Rondônia a história de seus avós, Francisco Tomé dos Santos e Maria Julieta do Nascimento Santos, que trouxeram o sabor do Maranhão para Vilhena em 2006. Com dedicação, o casal começou vendendo tapiocas nas feiras municipais, encantando clientes pelo carinho no preparo e pela qualidade artesanal que logo se tornou marca registrada da família.

Henrique relatou que, ao longo dos anos, o negócio contou com o apoio das filhas Maria Rejane do Nascimento Santos e Maria Rosângela Nunes Santos, e da nora Cleila Maranhão Santos, preservando a tradição nordestina. Ainda de acordo com ele, mesmo após o falecimento dos fundadores, em 2021, devido a complicações associadas à Covid-19, a filha Maria Rejane e o genro Gilberto Fernandes Sanches mantiveram a atividade nas feiras até o ano de 2023.

Em 2024, o casal pioneiro foi homenageado pela Câmara de Vereadores, que aprovou o Projeto de Lei nº 6.990/2024 rebatizando a antiga Rua 736 como Rua Francisco Tomé e Maria Julieta, em reconhecimento à contribuição dos fundadores.

O jovem empreendedor destacou que, durante a pandemia, em 2021, implantou um sistema de delivery com o apoio dos irmãos Maria Eduarda Santos Bassetto e Yuri Vinícius Santos Bassetto, o que ampliou o alcance da marca. Em 2023, ele assumiu a liderança das vendas nas feiras e, em 2025, celebrou a inauguração da primeira loja física, um marco que, segundo ele, reforça o legado de dedicação, união familiar e valorização cultural que conquistou Vilhena e região.

A Maranhão Tapiocas está localizada na Avenida Curitiba, 1141, esquina com avenida Lírio do Vale, no bairro Jardim das Oliveiras. A família convida toda a população de Vilhena e região para conhecer o novo espaço, saborear tapiocas feitas com carinho e relembrar o verdadeiro sabor da tradição nordestina.

