Justiça condena duas mulheres por homicídio qualificado em Pimenta Bueno

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) obteve, nesta terça-feira (12), a condenação de duas mulheres acusadas de participação em um homicídio qualificado ocorrido em julho de 2022, na cidade de Pimenta Bueno.

A Justiça determinou pena de 15 anos e 8 meses de reclusão para uma das rés e 13 anos e 6 meses para a outra, ambas em regime fechado. A decisão reconheceu que o crime foi cometido mediante motivo torpe, pagamento e tocaia.

Segundo as provas do processo, o homicídio foi encomendado por dois mandantes e executado por dois pistoleiros — todos já condenados em 2024. As duas rés atuaram monitorando a vítima e colaborando para a execução.

A ação violenta aconteceu em um sítio próximo à cidade, onde a vítima foi amarrada e morta com um disparo na cabeça. O crime teria sido motivado por uma dívida que os mandantes possuíam com a vítima.

O caso foi conduzido pelo Núcleo de Apoio ao Júri (NAJ) do MPRO. A instituição destacou que a condenação reafirma o compromisso do órgão em defender o direito à vida, combater a violência e garantir justiça para as vítimas, familiares e a sociedade.