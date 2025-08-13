PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil em Ariquemes

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 13, operação policial visando o combate aos crimes de aquisição, armazenamento e compartilhamento de material relacionado a abuso sexual infantojuvenil, em cumprimento a mandados expedidos pela Justiça Federal.

As investigações apontaram indícios do envolvimento de dois moradores de Ariquemes/RO na prática dos crimes, com a disponibilização de arquivos ilícitos na internet. Com base nesses elementos, foi requerida e deferida pela Justiça Federal a expedição de mandados de busca e apreensão, cumpridos na manhã de hoje.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram localizados arquivos de conteúdo ilícito, resultando na prisão em flagrante de dois investigados.

A investigação prossegue com a análise do material apreendido, e os investigados poderão responder pelos crimes de aquisição, armazenamento e compartilhamento de material relacionado a abuso sexual infantojuvenil, sem prejuízo de outros delitos porventura identificados.