Rondônia reduz furtos e roubos de veículos e acelera recuperação com tecnologia e presença policial

O Estado de Rondônia registrou quedas expressivas nos índices de furto e roubo de veículos nos cinco primeiros meses de 2025, segundo levantamento da Gerência de Estratégia e Inteligência da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC).

Os dados reforçam a efetividade das ações de segurança pública coordenadas pelo Governo de Rondônia.

Comparando com o mesmo período de 2024:

O furto de veículos caiu 30%, passando de 900 para 629 ocorrências;

O roubo de veículos teve redução de 56%, com os registros diminuindo de 365 para 161.

Esse resultado é reflexo de um conjunto de medidas implementadas pelo Governo de Rondônia, entre elas o reforço da atuação estratégica das forças policiais, a intensificação da presença do Estado em áreas vulneráveis – especialmente em condomínios habitacionais da capital – e o avanço da Muralha Digital, sistema que utiliza tecnologia de ponta para monitoramento em tempo real.

Apenas nos últimos seis meses, a Muralha Digital processou cerca de 75 milhões de leituras de placas, permitindo a detecção imediata de veículos com registro de furto ou roubo. Esse recurso tem sido fundamental para a recuperação rápida dos automóveis e para prisões em flagrante.

“Caso a placa conste em banco de dados como veículo furtado ou roubado, uma guarnição da Polícia Militar é imediatamente acionada e vai ao encontro do veículo. Várias prisões em flagrante foram realizadas com base nessas informações. O criminoso percebeu que esse tipo de crime está se tornando inviável em Rondônia”, destacou o secretário de Segurança Pública, coronel Felipe Vital.

O secretário também reforça a expectativa de que esse cenário impacte positivamente no bolso do cidadão:

“Ainda que o valor do seguro dependa de diversos fatores, esperamos que os dados positivos na segurança pública passem a ser considerados pelas seguradoras na hora de precificar as apólices”, completou.

Para o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, os números confirmam que o investimento em tecnologia, aliado à valorização dos profissionais de segurança, está trazendo resultados concretos para a população.

“Estamos trabalhando de forma estratégica, com responsabilidade, e principalmente com foco em proteger as famílias de Rondônia. A queda nos roubos e furtos de veículos é mais uma prova de que a integração entre inteligência policial, tecnologia de ponta e presença efetiva do Estado nas ruas está funcionando. Esse é o nosso compromisso com o povo rondoniense”, declarou o governador.

Com uma frota estimada em mais de 1,2 milhão de veículos cadastrados no SENATRAN, Rondônia tem se destacado nacionalmente pelas ações integradas em segurança pública, reforçando a imagem de um estado cada vez mais seguro para viver e investir.