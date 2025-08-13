Rondônia reduz homicídios em 17,2% e reforça compromisso com a segurança da população

O Estado de Rondônia alcançou uma importante conquista na área da segurança pública: a redução de 17,2% nos homicídios entre os anos de 2022 e 2024, conforme dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

O resultado acompanha a tendência positiva da Região Norte, que apresentou a maior queda proporcional de homicídios do país no período, com média de -20%.

Mesmo diante de desafios socioeconômicos e geográficos, Rondônia tem se destacado nacionalmente pelos avanços no combate à violência letal. Os resultados refletem a atuação integrada das forças de segurança, os investimentos estratégicos e as ações de inteligência e prevenção adotadas pelo Governo do Estado.

O governador Marcos Rocha enfatizou que os dados comprovam a seriedade e o comprometimento da gestão com a proteção da vida dos rondonienses:

“Estamos colhendo os frutos de um trabalho sério, planejado e comprometido com a vida. Essa redução não é apenas um número, é reflexo de políticas públicas eficazes, da valorização dos nossos profissionais da segurança e, acima de tudo, do respeito ao cidadão. Seguiremos firmes, porque segurança é prioridade em nosso governo,” afirmou o governador.

A atuação conjunta e demais órgãos do sistema de segurança pública tem sido fundamental para alcançar os resultados positivos. Entre as principais ações estão as operações integradas, o reforço do policiamento ostensivo, a intensificação das investigações, o uso ampliado da tecnologia e o fortalecimento do setor de inteligência policial.

O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Coronel Felipe Vital, destacou o papel do planejamento estratégico na reorganização das unidades operacionais e das coordenações das forças de segurança pública:

“A queda nos homicídios em Rondônia é resultado direto da união de esforços e da dedicação incansável dos nossos homens e mulheres da segurança pública. O foco tem sido intensificar o policiamento nas áreas mais críticas, fortalecer a investigação criminal e ampliar o uso da tecnologia. Nossa prioridade é proteger vidas e garantir a tranquilidade da população,” reforçou o secretário.

Apesar dos avanços, o Governo de Rondônia destaca que o trabalho não para. Novos investimentos em viaturas, equipamentos, capacitação de servidores, sistemas de monitoramento e inteligência artificial estão em execução, com foco na prevenção da violência e na pacificação de áreas sensíveis.

A expressiva redução em Rondônia acompanha o desempenho da Região Norte, onde o estado de Roraima liderou com uma queda de 37,2% nos homicídios, enquanto Amapá e Pará ainda registram os maiores índices da região. Esse cenário reforça a necessidade de ações integradas entre os estados e de apoio federal contínuo para manter os avanços e garantir mais segurança para todos os brasileiros.

O Governo de Rondônia reafirma seu compromisso com a vida, a paz social e a construção de um estado cada vez mais seguro para sua população.

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) / Ministério da Justiça e Segurança Pública