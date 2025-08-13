Sebrae em Rondônia participa da 8ª edição da FICOP e reforça apoio a empreendedores

Pimenta Bueno (RO) recebeu, de 7 a 9 de agosto de 2025, a 8ª edição da Feira da Indústria e Comércio de Pimenta Bueno (FICOP), evento que reúne empresários, autoridades e representantes de diversos setores para fomentar negócios e impulsionar a economia regional.

Com o tema “Mais Parcerias, Mais Oportunidades”, a feira apresentou um crescimento no número de expositores e oferece um espaço para fortalecer o setor produtivo, gerar oportunidades comerciais e promover conexões entre empresas e consumidores.

O Sebrae em Rondônia participou ativamente com estande próprio e ações voltadas ao empreendedorismo. Antes da abertura oficial, a instituição realizou um pré-evento com palestras e orientações para expositores da Feira do Empreendedor Rondoniense, que integra a programação da FICOP. A atividade contou com a presença do presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), Darci Cerutti, do conselheiro Éder Bastos e do diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami.

Segundo Darci Cerutti, o Sebrae mantém parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação Comercial para apoiar empreendedores locais e fortalecer o comércio na região.

A programação da FICOP 2025 incluiu:

Exposição de produtos e serviços de empresas locais e regionais

Feira do Empreendedor Rondoniense

Workshops e palestras sobre inovação e negócios

Apresentações culturais e artísticas

Shows e atrações especiais

FICOP Fight, com lutas de MMA e K1

Concurso Garota FICOP

Praça de alimentação e parque de diversões

A presença do Sebrae na feira reforçou o compromisso da instituição com o desenvolvimento dos pequenos negócios e o crescimento econômico de Rondônia.