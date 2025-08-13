Facebook Instagram
quarta-feira, 13 de agosto de 2025.

SETEMBRO: Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste terá show da Banda Djavú; veja programação

Festival faz parte do calendário regional no Cone Sul de Rondônia / Foto: Wilmer Garcia (Hoje Rondônia)

O tradicional Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia, chega à sua 31ª edição e acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro de 2025.

O evento, que é um dos mais aguardados da região, contará com shows musicais, atividades esportivas e ampla estrutura de lazer às margens do rio Guaporé.

A programação musical está diversificada e promete agitar o público durante os três dias de festa.

Entre as principais atrações está a Banda Djavu, com Teandson Rios, conhecida nacionalmente por seus sucessos no ritmo do tecnomelody.

Além dos shows, o Festival contará com torneio de vôlei, futebol de areia, área de camping e estrutura gratuita para receber os visitantes. A organização destaca que não será permitida a entrada com garrafas de vidro, visando a segurança de todos os presentes.

O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste, por meio da Semute (Secretaria Municipal de Turismo e Esporte), com apoio da Câmara Municipal e da Associação de Barraqueiros. A entrada é gratuita durante todos os dias do festival.

>>> Confira a programação completa:

  • 05 de setembro (sexta-feira):

Kevly Farias

Eliandro Mendes

Fagner e Flávio

Forró Xotado

  • 06 de setembro (sábado):

Banda Djavú

Forró 69

Meire Cambianchi

Leandro Motta

  • 07 de setembro (domingo):

Bonie & A Rapaziada

Patrícia Naujales

Moisés Coimbra

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.