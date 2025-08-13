SETEMBRO: Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste terá show da Banda Djavú; veja programação

O tradicional Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia, chega à sua 31ª edição e acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro de 2025.
O evento, que é um dos mais aguardados da região, contará com shows musicais, atividades esportivas e ampla estrutura de lazer às margens do rio Guaporé.
A programação musical está diversificada e promete agitar o público durante os três dias de festa.
Entre as principais atrações está a Banda Djavu, com Teandson Rios, conhecida nacionalmente por seus sucessos no ritmo do tecnomelody.
Além dos shows, o Festival contará com torneio de vôlei, futebol de areia, área de camping e estrutura gratuita para receber os visitantes. A organização destaca que não será permitida a entrada com garrafas de vidro, visando a segurança de todos os presentes.
O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste, por meio da Semute (Secretaria Municipal de Turismo e Esporte), com apoio da Câmara Municipal e da Associação de Barraqueiros. A entrada é gratuita durante todos os dias do festival.
>>> Confira a programação completa:
- 05 de setembro (sexta-feira):
Kevly Farias
Eliandro Mendes
Fagner e Flávio
Forró Xotado
- 06 de setembro (sábado):
Banda Djavú
Forró 69
Meire Cambianchi
Leandro Motta
- 07 de setembro (domingo):
Bonie & A Rapaziada
Patrícia Naujales
Moisés Coimbra