CORUMBIARA: Governador Marcos Rocha entrega 84 km de asfalto na RO 370 e destaca: “obra para ficar na história”

O que antes era um cenário de poeira e lama, hoje reflete ações de desenvolvimento.

Essa é a nova realidade da Rodovia 370, também conhecida como “Rodovia do Boi”, que recebeu ampla infraestrutura ao longo de 84 quilômetros de pavimentação asfáltica, evidenciando mais uma ação estratégica do governador de Rondônia, Marcos Rocha, que vai garantir maior segurança viária, redução no tempo de deslocamento e facilitar o transporte da produção agrícola da região do Cone Sul do estado.

As obras executadas no trecho entre as cidades de Corumbiara e o trevo da Pedra, ponto de acesso às cidades de Parecis e Chupinguaia, foram entregues pelo governo de Rondônia nesta sexta-feira (15), em um ato histórico que reflete diretamente no impulsionamento do desenvolvimento econômico e social do estado.

O governador Marcos Rocha destacou que a pavimentação da rodovia faz parte do compromisso do governo de Rondônia em dar mais dignidade para a população rondoniense, transformando suas dores em serviços sérios, responsáveis e de qualidade.

“O governo de Rondônia empregou os melhores recursos na pavimentação da ‘Rodovia do Boi’ para entregar uma obra de alta qualidade para a população. Tendo como diferencial uma camada extremamente reforçada de asfalto, com espessura de 10 cm para melhor resistência ao tráfego pesado e boa durabilidade. Uma obra para ficar para a história do desenvolvimento do estado e proporcionar mais conforto, segurança e dignidade à população”, destacou.

INVESTIMENTO

A rodovia tem um papel importante para o progresso do estado, chegando a registrar em momentos de pico mais de 80 carretas por dia, especialmente caminhões de carga agrícola (soja, milho e gado). Além de atender diretamente os moradores das áreas urbana e rural, compreendidas entre a cidade de Corumbiara e o distrito de Vitória da União.

A transformação da RO-370 em uma via segura, de qualidade e que gera bem-estar à população envolveu o investimento de R$ 313,1 milhões, recursos próprios do Governo de Rondônia. A obra incluiu pavimentação e drenagem da rodovia em 84,50 km de extensão, incluindo construção de pontes sobre os rios Omerê e Cabreúva; 27 galerias e passagem de fauna.