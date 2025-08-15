Motociclista é socorrida ao hospital após ser atingida por veículo que fugiu do local em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 15, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com abandono do local, no cruzamento da Avenida Benno Luiz Graebin com a Avenida 1713, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.
No endereço informado, os militares encontraram R.F.C., condutora de uma motocicleta Honda Biz, que relatou estar trafegando pela Avenida Benno Luiz Graebin, sentido BR-174. Segundo a vítima, ao acionar a seta para realizar conversão à esquerda e acessar a Avenida 1713, foi atingida na parte traseira por outra motocicleta, cujo condutor não foi identificado.
Com o impacto, R., perdeu o equilíbrio e caiu ao solo, sofrendo escoriações no pé, mão e joelho esquerdos. Ela afirmou que o outro motociclista deixou o local antes da chegada da polícia, omitindo-se no dever de prestar socorro e de permanecer para esclarecimentos.
O Corpo de Bombeiros compareceu e prestou atendimento pré-hospitalar, encaminhando a vítima ao Hospital Regional. A Polícia Técnico-Científica foi acionada, mas, conforme informado, o perito criminal de plantão estava atendendo outra ocorrência na BR-364, impossibilitando a ida imediata ao local.
A ocorrência foi registrada para as providências cabíveis pela autoridade policial.