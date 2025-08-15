Motorista com CNH vencida tomba veículo após colidir em buraco em Vilhena

No final da tarde de quinta-feira, 14, por volta das 18h, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no cruzamento da Rua 830 com a Avenida 2202, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

No local, os policiais constataram que o condutor identificado como R.W.O., dirigia um carro Ford/EcoSport, no sentido Porto Velho/Cuiabá, quando colidiu contra um buraco de aproximadamente dois metros de extensão aberto sobre a pista.

O dano no asfalto, oriundo de obras de asfaltamento executadas por empresa terceirizada, estava localizado no lado direito da via.

O motorista relatou que, ao se aproximar do cruzamento, foi ofuscado pela incidência direta da luz solar em seu rosto, o que impediu a visualização do obstáculo. Com o impacto, o veículo perdeu a estabilidade e tombou para o lado esquerdo, ficando com as rodas para cima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento, mas o condutor recusou socorro, alegando não ter sofrido lesões aparentes.

Durante consulta aos sistemas operacionais, a PM verificou que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista estava vencida há alguns meses e que o veículo possuía débito de licenciamento.

Diante das irregularidades, foram aplicadas as notificações e medidas administrativas previstas em lei.