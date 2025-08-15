Presidente da Assembleia Legislativa comemora entrega da RO-370, a Rodovia do Boi, em Corumbiara

Nesta sexta-feira (15), o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), participou da solenidade de entrega da pavimentação da RO-370, conhecida como Rodovia do Boi, no município de Corumbiara.

O evento reuniu o governador coronel Marcos Rocha (União Brasil), o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), coronel Eder André Fernandes, o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, além de diversas autoridades estaduais, municipais e lideranças comunitárias.

O asfaltamento melhora a infraestrutura viária, fortalece o escoamento da produção agrícola, amplia a segurança e reduz o tempo de deslocamento para quem utiliza a rodovia.

O presidente Alex Redano ressaltou a importância da parceria entre os Poderes Legislativo e Executivo para garantir avanços na malha viária estadual.

“Essa entrega é um marco para Corumbiara e toda a região. O asfaltamento da RO-370, mais conhecida como Rodovia do Boi, trará mais desenvolvimento, facilitará o transporte de riquezas e dará mais qualidade de vida aos moradores. Nosso papel, na Assembleia, é apoiar ações como essa, que realmente transformam a realidade das pessoas”, afirmou.

A obra executada pelo DER concluiu o asfaltamento de 84 quilômetros no trecho que liga Corumbiara ao Trevo da Pedra, ponto estratégico que dá acesso a Parecis e Chupinguaia. O projeto contemplou serviços de limpeza, drenagem, terraplenagem, construção de galerias, passagens para fauna, duas pontes de concreto sobre os rios Omerê e Cabreúva, trechos com terceiras faixas e implantação de sinalização horizontal e vertical.

O diretor-geral do DER, coronel Eder André Fernandes, destacou a atuação da Assembleia no apoio aos projetos de infraestrutura. “O deputado Alex Redano tem sido um grande parceiro, sempre trabalhando para que os principais projetos sejam aprovados na Assembleia. Esse apoio é fundamental para que o DER possa levar melhores condições de tráfego e infraestrutura à população de todo o Estado”, disse.

O secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, também reforçou a importância da união institucional. “Quero agradecer ao presidente Alex Redano e a todos os deputados estaduais, que estão sempre trabalhando com dedicação para que Rondônia continue em franco desenvolvimento. Essa união de esforços entre Legislativo e Executivo é o que garante obras de grande impacto como esta”, afirmou.

Produtores rurais, lideranças comunitárias e moradores participaram da inauguração e celebraram os benefícios imediatos da pavimentação, considerada um avanço histórico para a região do Cone Sul.