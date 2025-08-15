Sílvia Cristina volta cobrar votação da PEC 47, que garante transposição dos servidores admitidos até 1991

A deputada federal Sílvia Cristina voltou a cobrar que a PEC 47 seja colocada na pauta de votação na Câmara dos Deputados, pelo presidente da Casa, Hugo Motta.

A matéria foi aprovada no Senado e há dois anos espera para ser apreciada pelos deputados federais.

“Estamos há dois anos com a PEC 47, que assegura a transposição dos servidores do ex-território federal de Rondônia aos quadros da União, aqui nesta Casa, sem data para ser pautada. Novamente, faço um apelo ao presidente Hugo Motta, para que coloque a PEC 47 na pauta de votação, para que o plenário decida”, disse a deputada, durante discurso.

A PEC 47 amplia o prazo para transpor ao quadro em extinção da administração federal, os servidores admitidos até 1991, no caso de Rondônia. Servidores de Roraima e do Amapá também são contemplados com esta PEC.

“Não dá mais para esperar. São dois anos! É uma questão de justiça aos servidores que se dedicaram na formação do nosso Estado de Rondônia. Esta é uma pauta prioritária para Rondônia e está acima de qualquer bandeira ideológica. A votação da PEC 47 é aguardada pelos servidores e sua aprovação vai fazer justiça e assegurar os seus direitos”, concluiu a parlamentar.