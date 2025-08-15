VÍDEOS: Acidente com três caminhões deixa motorista morto na BR-364 próximo a Vilhena

Um grave acidente envolvendo três caminhões foi registrado por volta das 16h desta sexta-feira, 15, na BR-364, na descida da Serra do Rio Ávila, aproximadamente 50 km de Vilhena, sentido Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o motorista de uma carreta da empresa AJS, de Vilhena, seguia pela rodovia quando, durante a descida, teria perdido o sistema de freios. Para evitar colidir na traseira de um caminhão que seguia à frente, ele desviou para a pista contrária, colidindo contra um caminhão que também descia e outro que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, a carreta tombou e o motorista morreu preso às ferragens.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e um carro funerário estão no local realizando os procedimentos necessários.

Mais informações a qualquer momento.

>>>Vídeos: