VILHENA: Escola Indígena Felipe Camarão encerra projeto interdisciplinar com integração entre pais, alunos e comunidade; fotos e vídeos

Na quinta-feira, 14, a Escola Indígena Felipe Camarão, situada na área rural de Vilhena, realizou o encerramento do Projeto Interdisciplinar “I Gincana Escolar: Pais, Estudantes & Aldeia”, idealizado pela professora Fátima F. Azevedo e executado com a participação dos docentes Alfeu Carmo e Silva, Cleuza Rosa, Edson Sabanê, Luiz Carlos de Lima e Suerli Leite.

A proposta buscou unir educação, cultura e lazer, reforçando o papel da escola como espaço de formação humana e de valorização dos conhecimentos produzidos ao longo da história, preservando ao mesmo tempo as especificidades culturais das etnias indígenas da comunidade. O projeto também teve como objetivo estreitar os laços entre alunos, pais e demais membros da aldeia, aproveitando a proximidade com o Dia dos Pais para criar momentos de convivência, afeto e aprendizado.

O trabalho foi desenvolvido de forma interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Matemática, História, Geografia e Língua Materna. Entre as tarefas pedagógicas, os estudantes foram orientados a descrever seus pais com substantivos e adjetivos, produzir desenhos e fotografias sobre o cotidiano familiar, elaborar mapas da aldeia e realizar cálculos relacionados à idade dos pais. O resultado foi exposto em painéis confeccionados pelos alunos, reunindo textos, imagens e dados coletados.

O ponto alto foi a gincana, que contou com uma série de provas divertidas e colaborativas, como montagem de frases, quebra-cabeças, jogos de equilíbrio, arremesso de argolas, caça ao tesouro e cabo de guerra. Todas as atividades foram realizadas em duplas de pais e filhos, incentivando o trabalho em equipe, a cooperação e a criatividade.

O cacique da aldeia, Sérgio Pereira da Silva, destacou a importância do evento para a integração da comunidade e o fortalecimento dos vínculos familiares. Ao final, todos os participantes receberam certificados de “Honra ao Mérito”, e os registros em fotos e vídeos evidenciaram o sucesso da iniciativa.

Segundo a equipe escolar, o “I Gincana Escolar: Pais, Estudantes & Aldeia” será lembrado não apenas como uma comemoração, mas como um marco de união, aprendizado e valorização cultural.

O custeio da execução do projeto, que incluiu a aquisição de lembrancinhas, lanches, papéis e tintas, foi viabilizado por meio de uma contribuição coletiva dos professores. Após a elaboração do orçamento, todos os itens foram adquiridos e o valor total dividido entre os educadores. O lanche servido aos participantes foi composto por cachorro-quente e refrigerante.

>>>Vídeos abaixo:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>