Operação “Sentinelas da Amazônia” completa dois meses com redução de queimadas e prisões por crimes ambientais em RO

A Polícia Federal (PF) completou dois meses de execução da Operação “Sentinelas da Amazônia” 2025, em Rondônia, com resultados expressivos no enfrentamento a crimes ambientais.

A operação, realizada em cooperação com órgãos de fiscalização ambiental, tem como foco a repressão qualificada ao desmatamento ilegal, grilagem de terras públicas, exploração predatória de recursos naturais e provocação de incêndios criminosos no período de estiagem.

As atividades são desenvolvidas com base em inteligência policial, sensoriamento remoto, patrulhamento terrestre e ações integradas. Nesse período, já foram registradas dez prisões em flagrante por queimadas ilegais e extração irregular de madeira em diferentes regiões do estado.

Segundo o Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Rondônia apresentou redução superior a 90% no número de focos ativos de incêndio, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado é atribuído tanto a condições climáticas mais favoráveis quanto ao fortalecimento das ações de fiscalização e repressão ambiental.

A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a proteção do meio ambiente e com o combate a crimes que afetam a Amazônia, atuando de forma integrada para garantir a preservação da biodiversidade e a defesa dos recursos naturais da sociedade brasileira.