PM flagra consumo de drogas na Praça do Mensageiro em Vilhena; suspeitos foram presos e menores encaminhados ao Conselho Tutelar

Na noite desta quarta-feira, 20, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar intensificou o patrulhamento na Praça do Mensageiro, situada na Avenida Paraná com a Rua Juracy Correa Muller, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, após denúncias de que o local estaria sendo utilizado para o comércio e consumo de drogas.

No local, os militares se depararam com Á.G.D., conhecido como “Talibã”, T.M.M., e o menor F., consumindo cigarro aparentando ser maconha.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem policial.

Durante a busca pessoal, foi encontrada com F., uma porção de erva prensada semelhante à maconha. O menor confessou ser usuário e disse estar consumindo a droga junto com Á., e T., afirmando ainda que o entorpecente teria sido adquirido por Á., e disponibilizado gratuitamente para o grupo.

Além disso, no momento da abordagem, Á., tentou se desfazer de outro invólucro plástico contendo substância semelhante, arremessando-o ao chão.

Toda a ação foi presenciada por seis menores de idade, entre meninas e meninos, que também passaram por revista pessoal.

As adolescentes relataram aos policiais que têm conhecimento de que a praça é utilizada para consumo e comercialização de drogas.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à autoridade policial. Como os responsáveis pelos menores não foram localizados, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o desfecho da ocorrência.