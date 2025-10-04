Crianças são resgatadas de incêndio em residência no bairro Florença em Vilhena; pais são presos por abandono de incapaz

Na tarde de sexta-feira, 3 de outubro, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de abandono de incapaz na Rua 5004, no Residencial Florença, em Vilhena, após um incêndio atingir uma residência onde duas crianças estavam sozinhas.

A situação foi flagrada por uma conselheira tutelar que passava pela via e notou a aglomeração de veículos em frente ao imóvel.

Ao se aproximar, percebeu que a casa estava em chamas. Com a ajuda de populares, ela arrombou o portão e constatou que a área da residência já estava tomada pelo fogo, com o forro de PVC desabando.

Enquanto vizinhos empurravam uma camionete para evitar que fosse atingida pelas chamas, a conselheira ouviu gritos vindos do interior da casa. Rapidamente, ela e moradores entraram no local e conseguiram resgatar duas crianças — uma de 8 anos e outra de 2 — retirando-as em segurança para o quintal.

No momento do incêndio, não havia nenhum responsável na residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, enquanto a perícia técnica realizou os trabalhos de praxe para apurar as causas do fogo.

Durante as investigações preliminares, constatou-se que a mãe das crianças havia saído para comparecer a uma autoescola, com o conhecimento do marido, padrasto dos menores, deixando-os sozinhos. A filha mais velha, em desespero, conseguiu ligar para a mãe e registrar em vídeo o início do incêndio, que teria sido provocado por um carrinho elétrico que estava sendo carregado na tomada.

Ao serem informados do ocorrido, os responsáveis retornaram ao local e encontraram os filhos já fora de perigo, graças à ação rápida de vizinhos e da conselheira tutelar.

Diante dos fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão à mãe e ao padrasto das crianças pelo crime de abandono de incapaz, conduzindo ambos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.