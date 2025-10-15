Deputada federal Cristiane Lopes e vereador Pedro Geovar promovem evento do Dia das Crianças no bairro Conceição em Porto Velho

Um dia marcado por emoção, reencontros e muita alegria. Assim foi o grande evento em comemoração ao Dia das Crianças, promovido pela deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) e pelo vereador Pedro Geovar, no bairro Conceição, zona Sul de Porto Velho, comunidade onde ambos cresceram e estudaram.

A celebração aconteceu na Escola Municipal Bela Vista, instituição que também faz parte da história pessoal dos parlamentares, e transformou a tarde em um verdadeiro espetáculo de cores, sorrisos e união. Centenas de famílias participaram das atividades, que incluíram brincadeiras, sorteios, lanches, dinâmicas recreativas e atrações culturais.

“Estar aqui hoje é algo muito especial para mim. Cresci neste bairro, estudei por oito anos na Escola Bela Vista e foi aqui que aprendi os valores que carrego comigo até hoje. Voltar como deputada federal e poder proporcionar este momento às crianças da minha comunidade é um sentimento indescritível. É um reencontro com a minha história e com o povo que me inspira a seguir trabalhando todos os dias”, destacou Cristiane Lopes.

O vereador Pedro Geovar também ressaltou a importância de promover ações que estimulem o convívio social e a valorização da infância. “Promover esta grande festa junto à deputada Cristiane Lopes é um gesto de gratidão e compromisso com as nossas raízes. Ver a alegria dessas crianças é a maior recompensa”, afirmou.

A ação contou com o apoio de diversas instituições e empresas parceiras, entre elas o Detran, Dydyo, Gazin, Sabor do Sítio, Agrobom, Skinão da Carne e Capital Embalagem, além de equipes voluntárias que contribuíram para o sucesso do evento.

“Eventos como este mostram que, quando há união de esforços, conseguimos transformar a realidade das pessoas e fortalecer os vínculos comunitários. É nas comunidades que tudo começa, e é por elas que continuaremos trabalhando incansavelmente”, ressaltou Cristiane Lopes, agradecendo o apoio dos parceiros e colaboradores.

O Projeto Brincar no Bairro encerrou o Dia das Crianças com um sentimento coletivo de gratidão e pertencimento. O sorriso das crianças e o envolvimento das famílias marcaram o sucesso da iniciativa, que se consolida como um importante gesto de valorização da infância e das comunidades de Porto Velho.

“Cada criança que brincou, sorriu e se divertiu aqui hoje é uma lembrança viva do porquê escolhemos servir. Nosso compromisso é com as pessoas, com o futuro e com a esperança que nasce em cada canto da nossa cidade”, finalizou Cristiane Lopes.

