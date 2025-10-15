Gislaine Lebrinha viabiliza R$ 286 mil para aquisição de camioneta em Alvorada d’Oeste 

O município de Alvorada d’Oeste recebeu uma emenda parlamentar no valor de R$ 286.602,00 para a aquisição de uma camioneta que atenderá a Prefeitura Municipal.

O pedido foi feito pelos vereadores Diego e Osmar do Idaron, e o recurso foi viabilizado por Gislaine Lebrinha (União Brasil). A verba já está disponível na conta do município, permitindo que a compra seja realizada.