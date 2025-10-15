Facebook Instagram
quarta-feira, 15 de outubro de 2025.

Gislaine Lebrinha viabiliza R$ 286 mil para aquisição de camioneta em Alvorada d’Oeste 

Foto: Assessoria

O município de Alvorada d’Oeste recebeu uma emenda parlamentar no valor de R$ 286.602,00 para a aquisição de uma camioneta que atenderá a Prefeitura Municipal.

O pedido foi feito pelos vereadores Diego e Osmar do Idaron, e o recurso foi viabilizado por Gislaine Lebrinha (União Brasil). A verba já está disponível na conta do município, permitindo que a compra seja realizada.

A parlamentar comentou sobre a destinação do recurso: “O veículo vai apoiar a execução dos serviços da Prefeitura. Agradeço ao Governo de Rondônia pela liberação do recurso e à população de Alvorada d’Oeste pela confiança no nosso trabalho”, afirmou Gislaine Lebrinha.

O veículo será utilizado para a realização de serviços públicos no município, atendendo diferentes setores da administração municipal.

