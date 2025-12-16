VÍDEO: mesmo com críticas, Câmara aprova aumento nos valores das diárias para vereadores em Cerejeiras; conheça favoráveis e contrários

A sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira, 15 de dezembro, encerrou com a aprovação de um dos mais polêmicos projetos já analisados nessa Casa de Leis: o aumento no valores de diárias para vereadores desse município.

Por 4 a 3, a Casa aprovou o Projeto de Resolução nº 005/2025, que passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026.

Sem transmissão ao vivo pela internet, moradores foram até o prédio do Câmara Municipal para acompanhar a sessão legislativa.

Para a aprovação, a Mesa Diretora do Legislativo justificou “urgência” na apresentação do projeto, o que tem causado debates e preocupações na comunidade (leia mais AQUI e AQUI).

Único a se pronunciar na tribuna legislativa, o vereador Eloi Antônio orientou seus colegas parlamentares a repensarem na votação. “Peço aos senhores vereadores que analisem o voto, porque muitas vezes esse voto irá tirar um pão da boca de uma criança”, desabafou. (Assista ao vídeo no final da matéria).

A Câmara de Cerejeiras é formada por nove vereadores. Os favoráveis foram: Marcos Severo, José Ferreira, Dione Ribeiro e Valmir Joaquim. Por sua vez, foram contrários os vereadores Elói Antônio Ronsani, Jandir Emiliano “Vigilante” e Gercimara Barbosa.

A vereadora Irlei Kreusch não compareceu à sessão e o presidente da Casa de Leis, Selso Lopes, só vota em caso de empate.

VALORES

Atualmente, os valores das diárias que os vereadores recebem são de R$ 500,00 para deslocamentos dentro do Estado de Rondônia e R$ 900,00 para viagens a outros Estados do Brasil. Com a aprovação do projeto, esses valores passariam a ser de R$ 800,00 e R$ 1.200,00, respectivamente. Além disso, o projeto prevê um valor de 450 dólares para diárias internacionais.