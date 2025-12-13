PROTESTO: moradores anunciam “panelaço” em sessão contra aumento nos valores de diárias para vereadores em Cerejeiras

O Projeto de Resolução nº 005/2025, que propõe alterações nos valores das diárias pagas a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Cerejeiras, deve ser votado na sessão de segunda-feira, 15 de dezembro.

Embora o presidente do Legislativo, Selso Lopes, tenha mencionado ao Extra de Rondônia que a votação “possivelmente” ocorrerá ainda neste ano, parlamentares ouvidos pelo site confirmam a realização da votação na próxima segunda-feira.

A proposta tem gerado forte repercussão e mobilização popular no município. A Mesa Diretora justificou “urgência” na apresentação do projeto, o que tem causado debates e preocupações na comunidade (leia mais AQUI).

De acordo com informações fornecidas ao Extra de Rondônia por um vereador que preferiu não se identificar, moradores de Cerejeiras estão organizando um protesto em frente à Câmara Municipal durante a sessão. A manifestação deve incluir um “panelaço” como forma de pressionar os parlamentares a não aprovar o projeto.

Espera-se uma grande presença da população na Câmara na segunda-feira, motivada pela insatisfação com a possível majoração das diárias, especialmente diante de críticas ao uso de recursos públicos. A sessão está prevista para ocorrer normalmente, com início às 19h, com acesso ao público, conforme o regimento interno da Casa.

No entanto, não haverá transmissão ao vivo pela internet, devido ao corte da transmissão determinado pelo presidente da Câmara desde novembro do ano passado.

A equipe de reportagem continuará acompanhando os desdobramentos da votação e a mobilização popular em Cerejeiras.

VALORES

Atualmente, os valores das diárias que os vereadores recebem são de R$ 500,00 para deslocamentos dentro do Estado de Rondônia e R$ 900,00 para viagens a outros Estados do Brasil. Com a proposta de alteração, esses valores passariam a ser de R$ 800,00 e R$ 1.200,00, respectivamente. Além disso, o projeto prevê um valor de 450 dólares para diárias internacionais.