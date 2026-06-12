VÍDEO: carro colide contra carreta e provoca tombamento de vagão na BR-364, em Vilhena

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta graneleira foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (12) na BR-364, nas proximidades do frigorífico JBS, em Vilhena.

Conforme informações preliminares, o carro de passeio teria colidido contra o vagão traseiro da carreta, que acabou tombando após o impacto.

O acidente ocorreu a cerca de um quilômetro do perímetro urbano da cidade, na saída para Porto Velho.

Imagens e relatos de testemunhas que passavam pelo local mostram o vagão traseiro da carreta tombado às margens da rodovia. Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro às possíveis vítimas e realizar o controle do trânsito na região.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos ocupantes dos veículos envolvidos, nem sobre as circunstâncias exatas que teriam provocado a colisão.

A ocorrência deverá ser apurada pelas autoridades competentes, que irão determinar a dinâmica do acidente e eventuais responsabilidades.

O trecho onde ocorreu o acidente é um dos mais movimentados da BR-364 nas imediações de Vilhena, servindo como importante corredor para o transporte de cargas e para o deslocamento de veículos entre o Cone Sul de Rondônia e a capital do Estado.

Novas informações poderão ser divulgadas assim que forem confirmadas pelas equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

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