Rondoniense conquista 4º lugar no Campeonato Brasileiro Infantil Jiu Jitsu e se destaca entre os melhores do país

O jovem atleta Emanuel Carlos, de apenas 6 anos, representou com orgulho o estado de Rondônia no Campeonato Brasileiro Infantil Jiu Jitsu, realizado na cidade de Barueri, em São Paulo.

Competindo na categoria até 28 quilos, Emanuel enfrentou alguns dos melhores atletas do país e conquistou um expressivo 4º lugar nacional, resultado que evidencia seu talento, dedicação e comprometimento com o esporte.

Mesmo sem avançar para a disputa de medalhas após uma decisão dividida da arbitragem, o atleta realizou grandes apresentações e demonstrou maturidade, coragem e espírito esportivo, características que já o destacam entre os competidores de sua categoria.

Apesar da pouca idade, Emanuel possui um currículo de destaque. Entre suas principais conquistas estão os títulos de Campeão Mundial Kids, Campeão Rondoniense e Campeão Amazonense, além do vice-campeonato Norte-Nordeste.

O jovem atleta vem levando o nome de Rondônia para importantes competições. Nas redes sociais, compartilha sua rotina de treinamentos, desafios e conquistas, inspirando outras crianças a ingressarem no esporte.

A participação no Campeonato Brasileiro Infantil reforça o potencial de Emanuel, que segue construindo uma trajetória promissora.

Com disciplina, dedicação e o apoio da família e da equipe, o atleta demonstra que está no caminho para alcançar resultados cada vez mais expressivos em sua carreira esportiva.