Cães soltos atacam idosa e caso é registrado pela PM em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Natal, no bairro 5º BEC, em Vilhena, envolvendo um casal de cães acompanhado de filhotes que estaria solto na via pública e atacando pedestres.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição constatou a veracidade da denúncia. Uma testemunha relatou que os animais permanecem soltos com frequência, sem supervisão, apresentando comportamento agressivo e avançando contra pessoas, sendo que, nesta data, uma idosa foi atacada.

Diante da situação, a tutora dos cães foi orientada a adotar providências para manter os animais contidos dentro do quintal.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.