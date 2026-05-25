Homem é atingido por suposta “bala perdida” na perna em frente ao Parque de Exposições de Vilhena

Um homem identificado pelas iniciais J. A. S., foi hospitalizado na noite deste domingo, 24 de maio, após ser atingido por uma perfuração na perna direita, provocada por um suposto disparo de arma de fogo.

O incidente ocorreu em frente ao portão da bilheteria do Parque de Exposições de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada por volta das 21h para deslocar-se até o Hospital Regional, com o objetivo de averiguar a entrada de uma vítima de ferimento por arma de fogo na unidade de saúde.

ATAQUE REPENTINO

No hospital, os militares mantiveram contato com o homem, que recebia cuidados médicos devido a uma lesão na região da coxa direita. Aos policiais, ele relatou que estava na calçada, em frente à bilheteria do parque, esperando a chegada de um veículo de transporte por aplicativo que havia solicitado.

De forma repentina, ele sentiu um forte impacto acompanhado de uma dor intensa na perna. Ao verificar o ferimento, percebeu que havia sido baleado.

A vítima assegurou à guarnição que não viu quem efetuou o disparo e que não ouviu discussões ou tumultos nas proximidades momentos antes de ser atingida.

SEM MOTIVAÇÃO APARENTE

Questionado se possuía inimigos ou se vinha sofrendo algum tipo de ameaça, o homem declarou que não tem desavenças com ninguém e que não possui qualquer envolvimento com facções criminosas ou atividades ilícitas que pudessem motivar um atentado contra a sua vida. A suspeita inicial é de que ele tenha sido alvo de “bala perdida”.

Devido ao estado clínico e à necessidade de permanecer sob observação médica para a realização de exames e procedimentos cirúrgicos de praxe, a vítima não pôde fornecer mais detalhes sobre o ocorrido.

O boletim de ocorrência foi formalizado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), e o caso será repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, que ficará responsável por investigar a autoria e a real dinâmica dos fatos.