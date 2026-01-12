Gislaine Lebrinha fortalece a saúde de Seringueiras com atendimentos especializados

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) garantiu a realização de consultas e procedimentos urológicos e vasculares para o município de Seringueiras, por meio de investimento de R$ 350 mil, atendendo a uma indicação apresentada a pedido da vereadora Jéssica da Saúde.

A ação integra a atuação do mandato da parlamentar, que mantém investimentos contínuos na saúde dos municípios de Rondônia, com foco na descentralização dos atendimentos especializados para o interior do estado.

Segundo a deputada Lebrinha, a medida busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. “Nosso compromisso é garantir que os atendimentos cheguem aos municípios do interior, reduzindo filas e evitando o deslocamento de pacientes para outras cidades”, afirmou.

Os recursos assegurados permitirão que o município coloque em prática a realização das consultas e procedimentos, fortalecendo a rede local de saúde e ampliando a oferta de atendimentos especializados.

A parlamentar destacou a parceria com o Governo do Estado de Rondônia e agradeceu o apoio institucional para a viabilização da ação, que contribui para ampliar a oferta de atendimentos especializados em Seringueiras.