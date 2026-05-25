Projeto Salus ultrapassa 4 mil atendimentos e reforça impacto social da FIMCA em Buritis

A 5ª edição do Projeto Salus encerrou sua passagem pelo município de Buritis com números expressivos e um forte impacto social na comunidade. Promovida pelo Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Buritis, a ação ultrapassou a meta inicial prevista e realizou um total de 4.004 atendimentos gratuitos durante os dois dias de atividades.

Inicialmente, a expectativa era alcançar cerca de 2 mil atendimentos, mas o volume de serviços prestados superou as projeções e evidenciou a grande procura da população pelas especialidades e ações ofertadas pelo projeto.

Somente os atendimentos realizados pelo curso de Medicina totalizaram 2.546 procedimentos. Entre eles, foram realizados 69 atendimentos em Clínica Médica, 46 em Pediatria, 37 em Ginecologia e Obstetrícia, 38 em Endocrinologia, 15 em Gastroenterologia, 12 em Psiquiatria, 6 em Dermatologia, 29 em Urologia e 12 atendimentos em Psicologia. A ação também contou com atendimentos realizados na UBS e no Hospital Municipal, além de 1.912 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais e 100 testes de glicemia.

Os demais cursos da área da saúde também tiveram participação ativa, somando 1.458 atendimentos multiprofissionais. A Odontologia realizou 576 procedimentos, a Enfermagem aplicou 104 vacinas, a Fisioterapia realizou 162 atendimentos e a Farmácia atendeu 166 pacientes. Já a Biomedicina foi responsável por 450 exames laboratoriais, enquanto a Terapia Ocupacional também participou com atendimentos voltados ao cuidado e qualidade de vida da população.

A reitora da FIMCA, Dra. Mariana Carvalho, destacou a emoção de ver o projeto superar a meta prevista para esta edição.

“Ficamos muito felizes em ver o Projeto Salus ultrapassando a expectativa inicial de atendimentos. Isso mostra a força da união entre nossos acadêmicos, professores, profissionais e parceiros. Mais do que números, estamos falando de vidas atendidas, acolhidas e cuidadas”, afirmou.

O vice-reitor da instituição, Dr. Maurício Carvalho, ressaltou que iniciativas como o Salus representam a essência da proposta institucional da FIMCA.

“Projetos como o Salus são um dos pilares da nossa instituição. Temos muito orgulho de promover ações que unem ensino, prática acadêmica e responsabilidade social, levando atendimento para quem mais precisa e proporcionando experiências transformadoras para os nossos acadêmicos”, destacou.

A coordenadora geral do projeto, Dra. Alcione Santos, enfatizou o compromisso coletivo envolvido na realização da ação.

“O Projeto Salus vai muito além da assistência em saúde. Ele representa cuidado, compromisso social e formação humanizada. Cada atendimento realizado aqui carrega dedicação, aprendizado e a vontade genuína de fazer a diferença na vida das pessoas”, explicou.

Durante a ação, o senador Jaime Bagattoli também destacou a relevância do projeto para o município e para a população atendida.

“Quero parabenizar esse grande projeto e toda a família Carvalho pelo trabalho realizado. É de suma importância essa iniciativa que ajuda tantas pessoas carentes aqui em Buritis e também moradores de municípios vizinhos. A nossa população precisa e merece atendimento de qualidade. Sem saúde, nós não vamos a lugar nenhum”, declarou.

Além da assistência direta à comunidade, o Projeto Salus também proporcionou aos acadêmicos uma vivência prática intensa, aproximando os estudantes da realidade da saúde pública e fortalecendo a formação profissional baseada na humanização, ética e compromisso com a sociedade.

Com o sucesso da edição em Buritis, o Projeto Salus reafirma seu papel como uma das maiores ações extensionistas da área da saúde em Rondônia, consolidando a FIMCA como uma instituição comprometida com a transformação social por meio da educação e do cuidado com a população.