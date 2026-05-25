38ª Expocol terá tradicional Leilão Pecuária Martendal com oferta de 150 matrizes e novilhas

A programação da 38ª edição da Expocol 2026 contará com um dos eventos mais aguardados do agronegócio regional: o 27º Leilão Pecuária Martendal e Convidados, marcado para o dia 11 de junho, uma quinta-feira, às 19h, no Parque de Exposições de Colorado do Oeste.

O leilão deve reunir produtores rurais, pecuaristas e investidores de toda a região, com a oferta de 150 matrizes e novilhas selecionadas, reforçando a força genética e o potencial produtivo do rebanho apresentado durante a feira.

Tradicional dentro da Expocol, o evento se consolidou como uma importante vitrine para negócios no setor pecuário, movimentando o agronegócio local e fortalecendo a cadeia produtiva da carne e leite no Cone Sul de Rondônia.

A realização é da Pecuária Martendal, com leiloeira oficial do Programa Leilões e transmissão pela Remate Web, permitindo participação presencial e também online de compradores de diferentes regiões.

A expectativa da organização é de mais uma edição com grande participação de produtores, mantendo o alto nível dos animais ofertados e ampliando as oportunidades de negócios durante a maior feira agropecuária de Colorado do Oeste.