Dra Taíssa participa de reunião na FUNAI por regularização fundiária em Rondônia

A deputada estadual Dra Taíssa Sousa participou de uma reunião na sede da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, em Brasília, ao lado do deputado federal Lúcio Mosquini, para tratar de pautas ligadas à regularização fundiária em municípios de Rondônia.

Durante o encontro, foram discutidas demandas de produtores rurais e moradores de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Campo Novo de Rondônia, Buritis e Monte Negro. Segundo a parlamentar, áreas importantes da região tiveram a liberação de interesse da FUNAI, o que representa avanço para famílias que aguardam há anos pela regularização e pelo título definitivo de suas terras.

A deputada destacou que o diálogo entre as instituições é fundamental para garantir segurança jurídica e desenvolvimento para quem vive e produz no estado. Ela afirmou ainda que seguirá acompanhando as tratativas em defesa dos produtores e moradores da região.