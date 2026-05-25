Cássio Gois fortalece o campo e entrega implemento agrícola para produtores rurais de Seringueiras

O fortalecimento da agricultura familiar segue sendo uma das bandeiras do deputado estadual Cássio Gois. Desta vez, o investimento chegou à Associação dos Produtores Rurais da Linha 14, no município de Seringueiras, que foi contemplada com R$ 50 mil em recurso parlamentar para a aquisição de uma carreta basculante, equipamento que vai auxiliar diretamente no transporte e no escoamento da produção rural.

A entrega representa mais um avanço para os produtores da região, que enfrentavam dificuldades no dia a dia por falta de estrutura adequada para atender a demanda da associação.

Durante a entrega, o deputado Cássio Gois destacou a importância de investir no homem e na mulher do campo.

“O campo precisa de atenção, porque é daqui que vem o alimento que chega à nossa mesa. É o produtor rural que movimenta a economia, gera emprego e sustenta tantas famílias. Nosso papel é dar condições para que esses trabalhadores tenham mais estrutura, agilidade e qualidade no serviço. Enquanto eu tiver fôlego e estiver nessa missão como deputado, vou continuar investindo no setor produtivo de Rondônia.”

A presidente da associação, Maria Isabel, comemorou a conquista e ressaltou a importância do equipamento para os produtores.

“Os produtores aqui são muito criativos, trabalhadores e produzem bastante. A gente estava enfrentando essa grande dificuldade pela falta dessa carretinha, e hoje, graças a Deus, com o apoio do vereador Valdecir Salgado e do deputado Cássio Gois, conseguimos esse implemento que será de muita valia para todos nós. O Cássio é um homem de coração grande, que olha para nossa comunidade.”

O vereador Valdecir Salgado, que articulou o pedido junto ao deputado, também agradeceu pela parceria.

“A gente fica muito feliz do deputado Cássio Gois ter atendido esse pedido aqui da nossa comunidade. Essa carreta basculante chega em boa hora e vai ajudar muito os produtores rurais da Linha 14. Obrigado, deputado Cássio Gois, por atender mais essa demanda.”

O prefeito de Seringueiras, Armando Bernardo, também reconheceu o trabalho desenvolvido pelo parlamentar em prol dos municípios rondonienses.

“Quero parabenizar o deputado Cássio Gois pelo trabalho. Ele realmente tem se destacado em Rondônia, e isso é fruto do trabalho sério que vem realizando, olhando para os municípios e atendendo as necessidades da população. Esse investimento aqui mostra compromisso com quem produz.”

Com investimentos em equipamentos, implementos agrícolas, apoio às associações e incentivo à agricultura familiar, Cássio Gois reforça seu compromisso com o desenvolvimento do campo e com quem movimenta a economia de Rondônia todos os dias.