Delegado Camargo cobra informações do Governo sobre atuação da Patrulha Rural em Rondônia

O deputado estadual Delegado Camargo protocolou requerimento cobrando do Governo de Rondônia informações detalhadas sobre a atuação da Patrulha Rural no estado.

A medida busca esclarecer como o serviço tem funcionado, quais regiões são atendidas e se há planejamento para ampliar a presença da segurança pública nas áreas rurais.

No documento, o parlamentar solicita que o governo informe quais municípios e regiões são atualmente atendidos pela Patrulha Rural, especificando as áreas de cobertura, a quantidade de equipes em operação e a distribuição territorial do serviço. A cobrança também inclui dados sobre o número de policiais militares, viaturas, equipamentos e demais recursos operacionais destinados ao patrulhamento rural.

A iniciativa foi apresentada diante de relatos e manifestações de produtores rurais sobre a necessidade de ampliação e fortalecimento das ações de segurança pública no campo. Segundo a justificativa do requerimento, há preocupação com furtos, roubos, invasões de propriedades e outras ocorrências que afetam diretamente a população rural de Rondônia.

Delegado Camargo também questiona a periodicidade das rondas realizadas nas propriedades rurais, os critérios técnicos utilizados para definir rotas, a frequência das visitas e as áreas consideradas prioritárias. Outro ponto solicitado é o envio de dados estatísticos sobre aumento ou redução dos índices de criminalidade nas áreas atendidas pela Patrulha Rural nos últimos três anos, com informações consolidadas e comparativas.

O deputado ainda quer saber se existe planejamento para ampliar o serviço a municípios, distritos ou regiões que ainda não são contemplados, incluindo eventual cronograma de execução, previsão orçamentária e metas estabelecidas. O requerimento também pede esclarecimentos sobre como é feito o cadastramento dos produtores rurais junto à Patrulha Rural e quais canais oficiais estão disponíveis para atendimento de ocorrências, denúncias e solicitações.

Outro ponto levantado é a possível integração operacional da Patrulha Rural com outros órgãos de segurança pública, Defesa Civil, órgãos de fiscalização e entidades representativas do setor rural. Para o parlamentar, a transparência sobre a estrutura e a efetividade do serviço é essencial para avaliar se a política pública tem alcançado quem vive e produz nas regiões mais afastadas dos centros urbanos.

Na justificativa, Delegado Camargo destaca que a Patrulha Rural tem papel relevante na prevenção da criminalidade e na aproximação entre as forças de segurança e os moradores das comunidades rurais. O requerimento sustenta que o acesso às informações permitirá acompanhar as políticas públicas voltadas à proteção dos produtores rurais e subsidiar ações de fiscalização sobre os serviços prestados pelo Estado.

A cobrança foi formalizada por meio do Requerimento nº 4790/2026, datado de 14 de maio de 2026, e lido em sessão no dia 19 de maio. O pedido se baseia nas prerrogativas de fiscalização do Poder Legislativo e busca garantir mais clareza sobre o funcionamento, a cobertura e os resultados da Patrulha Rural em Rondônia.