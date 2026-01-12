A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou a Indicação nº 15200/2025 ao governo de Rondônia, solicitando uma caminhonete 4×4 para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Vilhena. A proposta, que deve ser atendida via Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), busca estruturar as atividades administrativas e técnicas da unidade, especialmente o atendimento externo.

Segundo a parlamentar, o CAPS é peça-chave na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para o tratamento de transtornos mentais severos. “Suas ações incluem atendimento individual, familiar, em grupo, visitas domiciliares, ações comunitárias, articulação com os serviços da rede de saúde e de assistência social, entre outras atribuições que demandam estrutura de transporte eficaz”, destaca Ieda Chaves.

A escolha por um veículo 4×4 justifica-se pela geografia local. Muitas localidades rurais e bairros periféricos de Vilhena apresentam infraestrutura precária, agravada pelas chuvas.

A deputada reforça que a mobilidade é essencial para que o serviço chegue a quem mais precisa. “Muitos dos usuários do serviço se encontram em situação de vulnerabilidade e isolamento. O veículo também será essencial para transporte de equipe técnica e materiais necessários à execução de oficinas terapêuticas e atividades externas previstas no plano terapêutico singular dos pacientes”.

Diretrizes

A iniciativa está alinhada à Política Nacional de Saúde Mental e aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao buscar o fortalecimento do transporte, Ieda Chaves visa garantir a descentralização do cuidado, assegurando que o atendimento seja, de fato, territorializado e seguro para a população vilhenense.