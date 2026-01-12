Investimento histórico: Deputada Federal Cristiane Lopes fortalece cafeicultura de Rondônia

Com olhar atento às necessidades dos produtores rurais e ao crescimento da cafeicultura, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO) destinou R$ 1,5 milhão em emenda parlamentar para a implantação do Centro de Excelência do Café, no município de Cacoal, polo estratégico da produção cafeeira no estado.

O investimento representa um divisor de águas para milhares de produtores rurais, especialmente da agricultura familiar, ao criar uma estrutura moderna voltada à pesquisa, capacitação técnica, inovação e valorização da produção local. O Centro nasce com o objetivo de elevar a qualidade do café rondoniense, ampliar a produtividade e abrir novos mercados, inclusive internacionais.

“Esse centro representa muito mais que uma obra. É o reconhecimento do trabalho incansável dos nossos produtores e um marco não só para Rondônia, mas para a cafeicultura brasileira”, destacou a deputada Cristiane Lopes.

A articulação da emenda contou com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró e da vereadora Nice Condaque, fortalecendo uma união de esforços em prol do desenvolvimento regional e da geração de renda no campo.

Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) reforçam o momento histórico vivido pelo estado. Rondônia já possui 40.762 hectares de lavouras de café, mapeados por imagens de satélite, demonstrando o avanço expressivo da produção.

Segundo o gerente técnico da Emater-RO, Geraldo Souza Ferreira Filho, o cenário é extremamente promissor. A metodologia de análise aponta que a safra 2026/2027 pode alcançar até o dobro da produção registrada em 2024/2025, consolidando Rondônia como uma das grandes potências emergentes do café no Brasil.

O Centro de Excelência do Café se soma a uma série de ações do mandato da deputada Cristiane Lopes, que tem como prioridade fortalecer a produção rural, apoiar a agricultura familiar e garantir oportunidades reais para quem vive do campo.