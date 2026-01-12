Morre Zé Paiva, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Cerejeiras

Faleceu nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Cerejeiras, José Felipe Todozio, conhecido como Zé Paiva.

De acordo com as informações apuradas pelo Extra de Rondônia, Zé Paiva passou mal em casa, foi socorrido pela esposa e encaminhado para atendimento médico.

Zé Paiva deu entrada no hospital em estado crítico, após sofrer um infarto e apresentar duas paradas cardíacas, mas não resistiu.

José Felipe Todozio teve atuação destacada na vida pública de Cerejeiras, onde exerceu mandato como vereador e também ocupou o cargo de presidente da Câmara Municipal, participando de decisões importantes do Legislativo local.

Conhecido politicamente como Zé Paiva, era uma figura reconhecida no município por sua atuação parlamentar e presença na política local.

A confirmação do falecimento ocorreu ao longo da tarde desta segunda-feira, e gerou repercussão entre moradores e lideranças da cidade. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre velório e sepultamento.

O ex-parlamentar faleceu em decorrência de causas naturais, conforme as informações iniciais. Ele deixa familiares, amigos e um histórico de serviços prestados ao município de Cerejeiras.