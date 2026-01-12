Motociclista é socorrido após bater na traseira de carro estacionado em Vilhena

Na noite de domingo, 11 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição constatou a veracidade dos fatos e identificou os veículos envolvidos no sinistro.

Foi apurado que o condutor de uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, trafegava pela Avenida Paraná, no sentido da BR-364, quando acabou colidindo na traseira de um veículo Fiat Strada que estava estacionado na via.

Em decorrência da colisão, o motociclista sofreu lesões pelo corpo. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena para atendimento médico.

Durante os procedimentos no local, o condutor foi convidado a realizar o teste de alcoolemia, porém recusou-se a se submeter ao exame.

Diante da recusa, foram adotadas as medidas administrativas previstas na legislação de trânsito. Apesar disso, segundo a avaliação da guarnição, não foram constatados sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica.

Ainda durante a averiguação, constatou-se que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo lavradas as autuações administrativas cabíveis em razão das infrações cometidas.

Após a conclusão dos procedimentos e verificação da documentação, a motocicleta foi liberada a um familiar do condutor que apresentou habilitação regular, ficando o veículo sob sua responsabilidade.