Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento de Vilhena

Nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, a guarnição do Pelotão de Trânsito (PTRAN) foi acionada para atender um acidente de trânsito na Avenida Melvin Jones, no cruzamento com a Avenida Benno Luíz Grebin, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, um carro Chevrolet Prisma seguia pela Avenida Melvin Jones, no sentido do bairro Moisés de Freitas, quando, ao realizar uma conversão à esquerda para acessar a Avenida Benno Luíz Grebin, acabou colidindo com uma motocicleta Yamaha YZF, que transitava no mesmo sentido.

Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu ferimentos pelo corpo, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.