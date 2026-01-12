Notebook furtado é encontrado em garagem desativada em Vilhena

Nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada após uma moradora localizar uma sacola contendo um notebook em uma garagem na Rua 1511, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, a guarnição confirmou os fatos e verificou que, no interior da sacola, havia um notebook da marca Samsung, modelo Core i5, de cor cinza chumbo, além de um mouse vermelho, mouse pad e carregador.

Foi constatado que os objetos haviam sido furtados no dia 8 de janeiro de 2026, conforme registro de boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

Também foi apurado que a garagem onde o material foi deixado encontra-se inutilizada pela moradora, possuindo acesso livre à via pública.

Diante dos fatos, o material recuperado foi apresentado na delegacia para as providências cabíveis.