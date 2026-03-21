VÍDEO: Ovos de Páscoa exclusivos na Milklandia agitam temporada em Vilhena

O quiosque da Milklandia, uma franquia especializada em chocolates importados com combinações e sabores exclusivos, já conquistou seu espaço em Vilhena.

Com pouco mais de sete meses de atuação na cidade, a Milklandia se destaca por oferecer o que há de melhor no universo do chocolate, com ênfase na renomada marca Milka.

Nesta Páscoa, a Milklandia apresenta uma seleção especial de ovos de Páscoa nos mais variados sabores, incluindo ao leite, branco, trufado e outros. Cada opção foi pensada para agradar diferentes paladares, proporcionando uma experiência única — com textura suave, sabor equilibrado e um acabamento que encanta tanto pelo exterior quanto pelo interior.

Além dos chocolates, o quiosque oferece uma variedade de produtos e doces importados de alta qualidade, com sabores inusitados e exclusivos em Vilhena.

Localizada no primeiro piso do Shopping Jardins de Vilhena, a Milklandia dispõe de um amplo estoque de barras, bombons, biscoitos de marcas renomadas, como Milka, Nugali, Kinder e muitas outras delícias.

Seja para presentear, celebrar ou simplesmente satisfazer o desejo por chocolates de alta qualidade, a Milklandia é uma parada obrigatória para os amantes de doces na cidade.

Venha visitar e se encantar com as novidades e sabores irresistíveis que preparamos para você!

Informações e vendas online pelo telefone/WhatsApp: (069) 98491-2445.

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