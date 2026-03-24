Star Funilaria e Pintura transforma seu carro em Vilhena

A Star Funilaria e Pintura é referência em Vilhena quando o assunto é cuidado automotivo.

Com profissionais altamente qualificados, a empresa se destaca pela excelência no atendimento e dedicação absoluta em cada serviço realizado, garantindo resultados que valorizam seu carro.

Serviços oferecidos:

Polimentos profissionais

Restauração de faróis

Martelinho de ouro

Reparo de para-brisa (trincas e batidas de pedras)

Pintura completa e parcial

Retoques e recuperação de pintura

Cristalização e vitrificação

Recuperação de para-choques e lataria em geral

Atendimento completo: serviços no particular e para todas as seguradoras, com agilidade e segurança.

Credibilidade comprovada: referências de concessionárias renomadas na região, como Ford, Chevrolet e Renault.

Star Funilaria e Pintura e está localizada na Rua Tocantins, nº 2181 – Bairro Parque Industrial Novo Tempo – Vilhena – Rondônia.

Telefone fixo/WhatsApp: (69) 3321-2720

Celular: (69) 98114-6569

Traga seu veículo para quem entende do assunto. Na Star Funilaria e Pintura, seu carro recebe o cuidado que merece!

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