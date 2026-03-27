Aprovado projeto de lei de Eyder Brasil que reconhece Bandas Musicais e Fanfarras como Patrimônio Cultural de RO

Foi aprovado projeto de lei do deputado estadual Eyder Brasil que reconhece as Bandas Musicais e Fanfarras Civis como Patrimônio Musical Imaterial da Cultura de Rondônia. A medida valoriza uma tradição cultural presente em escolas e comunidades de diversas cidades do estado, fortalecendo o reconhecimento dessas manifestações como parte da identidade cultural rondoniense.

“Eu tive a oportunidade de participar de fanfarra quando era mais novo, e sei o quanto isso marca a gente. Não é só sobre música. É sobre aprender disciplina, amizade, respeito e trabalho em equipe. Por isso esse projeto tem um significado muito especial pra mim.”, destacou o parlamentar.

Com a aprovação, a expectativa é incentivar a preservação e o fortalecimento dessas tradições, além de ampliar o reconhecimento das escolas, associações e grupos que mantêm viva a prática das bandas e fanfarras em Rondônia, contribuindo para a formação cultural e cidadã das novas gerações.