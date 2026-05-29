Homem é preso após fugir a pé e abandonar moto furtada perto da UPA em Vilhena

A rápida reação de um morador, com o apoio de um policial de folga e de guarnições do setor operacional, resultou na prisão de um homem e na recuperação de uma motocicleta Honda CG Titan 125, de cor escura e placa NBE-0943, no final da manhã desta sexta-feira, 29 de maio, em Vilhena.

O veículo possui as mesmas características da moto utilizada em um atentado a tiros na madrugada de hoje.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada por volta das 11h para averiguar a localização do veículo clonado ou furtado.

O solicitante, identificado pelas iniciais J. V., relatou que a moto pertence à sua cunhada, R., e havia sido furtada horas antes, em frente ao seu comércio, com boletim de ocorrência já registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

FLAGRANTE E FUGA PULANDO MUROS

J. V., informou que trafegava pela Avenida 34 quando avistou o suspeito, identificado pelas iniciais R., tentando dar partida na motocicleta furtada.

Ele decidiu fazer a abordagem verbal e confrontou o indivíduo, afirmando que o veículo era de sua família. Bastante nervoso, o suspeito alegou que havia acabado de “comprar” a moto de um desconhecido e implorou para que a Polícia Militar não fosse acionada.

Ao ouvir do cidadão que as viaturas já estavam a caminho, o homem abandonou a moto na via pública e iniciou uma fuga a pé. Ele invadiu propriedades e pulou diversos muros de residências nas proximidades para tentar despistar as autoridades.

O proprietário do comércio, junto com um policial militar que passava pelo local em seu momento de folga, iniciou o encalço do suspeito. O cerco terminou no quintal de uma residência localizada na Avenida Juracy Corrêa Muller, a poucos metros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o infrator foi contido até a chegada do apoio operacional da PM. Devido ao impacto da queda nos muros durante a fuga, ele sofreu escoriações na mão esquerda.

POSSÍVEL LIGAÇÃO COM TRIPLO HOMICÍDIO TENTADO

Questionado pelos militares sobre a procedência da moto, o suspeito voltou a insistir na versão de que havia comprado o bem, mas não soube informar o nome, apelido ou características do suposto vendedor e nem apresentou qualquer documento legal.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido no compartimento de custódia da viatura até a UNISP. A motocicleta recuperada também foi guinchada e apresentada na delegacia de Polícia Civil.

O caso ganhou contornos ainda mais graves durante o registro da ocorrência. Os policiais constataram que a Honda CG Titan 125 possui as exatas características da motocicleta vermelha com placa coberta por sacola que foi utilizada por dois atiradores para invadir uma casa e balear três pessoas da mesma família na Avenida Vitória Régia, no bairro Jardim Primavera, também na madrugada desta sexta-feira (leia mais AQUI).

A possível conexão entre o homem detido com a moto e o atentado violento será investigada minuciosamente pelo Núcleo de Inteligência e pela Delegacia de Homicídios de Vilhena.d1