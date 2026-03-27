Wiveslando Neiva intensifica visitas e reforça pré-candidatura no distrito de Extrema em Porto Velho

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (PL) tem intensificado sua agenda de visitas pelo interior de Rondônia. Na última quinta-feira, ele esteve no distrito de Extrema, localizado a cerca de 330 km de Porto Velho. Recentemente filiado ao Partido Liberal (PL), Wiveslando também anunciou sua pré-candidatura a deputado estadual, reforçando sua presença nas comunidades e ampliando o diálogo com a população.

Durante a visita à região de Extrema, Wiveslando Neiva destacou a importância de estar próximo da população para compreender de forma direta as principais necessidades de cada localidade. O contato com moradores, lideranças e produtores rurais tem sido fundamental para mapear demandas e buscar soluções mais efetivas. “Nosso compromisso é ouvir de perto cada comunidade, entender suas dificuldades e trabalhar para levar respostas concretas que realmente façam a diferença na vida das pessoas”, destacou.

O pré-candidato também ressaltou o trabalho em parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva, destacando a união de esforços para garantir investimentos que cheguem de fato à população. Segundo ele, essa atuação conjunta tem possibilitado avanços importantes em diversas áreas.

“Por meio do trabalho do mandato do deputado estadual Ezequiel Neiva, temos garantido o atendimento a demandas na Ponta do Abunã. É uma parceria que fortalece nosso trabalho e garante que os recursos se transformem em benefícios reais para o cidadão, levando desenvolvimento e melhores condições de vida para todos”, encerrou.