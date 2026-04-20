Chácara com infraestrutura consolidada é colocada à venda em Vilhena; confira

Uma propriedade rural situada em Vilhena foi disponibilizada para comercialização, reunindo características que a qualificam tanto para fins residenciais quanto para atividades produtivas de pequeno porte.

Com área total de 17.160 metros quadrados, o imóvel encontra-se dividido em duas áreas amplas e predominantemente planas, condição que favorece o aproveitamento integral do terreno. A estrutura residencial é composta por casa em alvenaria com cerca de 150 metros quadrados, contendo quatro dormitórios, dos quais um é suíte, além de banheiro social, cozinha e área de serviço.

No conjunto das benfeitorias, destaca-se a existência de espaço gourmet equipado com fogão, churrasqueira e forno, destinado a atividades de lazer e convivência. A propriedade é integralmente murada e cercada com tela, dispondo ainda de poço artesiano, fornecimento de energia elétrica e conectividade à internet.

O imóvel conta também com pomar já estabelecido e três estruturas destinadas à criação de aves, ampliando seu potencial de uso para práticas de subsistência ou geração complementar de renda.

De acordo com as informações disponibilizadas pelo anunciante, a documentação encontra-se regular, incluindo registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Há, ainda, a possibilidade de negociação mediante aceitação de imóvel urbano como parte do pagamento, até o limite de R$ 400 mil.

Interessados podem obter informações adicionais por meio do telefone (69) 98472-5879.

A oferta ocorre em um contexto de crescente interesse por propriedades rurais estruturadas na região de Rondônia, impulsionado pela busca por alternativas que conciliem moradia, lazer e potencial produtivo.