Vibe Norte promove Baile do Havaí na véspera de feriado em Vilhena

Nesta segunda-feira, 20 de abril, véspera de feriado, a Diip Bar Garden realiza o evento “Baile do Havaí”, com proposta temática voltada ao clima tropical e programação musical ao longo da noite.

A organização é da Vibe Norte, que reúne no line-up os artistas Pietra Mello, Anderson FC e o DJ Enevax DJ, responsáveis pelas apresentações previstas.

A programação inclui open de coquetel das 21h às 23h. Também está prevista uma premiação para o melhor traje temático, com a seguinte distribuição: 1º lugar com combo de Smirnoff e R$ 200 em dinheiro; 2º lugar com combo de gin; 3º lugar com combo Mansão Maromba; e 4º lugar com uma unidade de Smirnoff.

Os ingressos promocionais são comercializados a partir de R$ 39,99, e há opção de reserva de camarotes mediante contato prévio com a organização. A realização conta com apoio de empresas locais e cobertura de mídia, e a expectativa é de público ampliado em razão da data e da programação proposta.

Para mais informações e reservas de camarote, a organização disponibiliza os seguintes contatos:(69) 9 9238-3257 e (69) 9 9361-3442.