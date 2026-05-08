COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

ENCONTRO ENTRE AMIGOS

Em breve temporada de férias com roteiro por Itapema/SC, São Paulo/SP e São Joaquim da Barra/SP, meu irmão empresário José Ricardo Linhares que reside em Cacoal/RO, finaliza com visita especial na cidade de Barretos/SP, ao amigo de longas datas cirurgião-dentista Afonso Neves, de óculos. Na foto manhã de exercícios na academia daquela cidade com o personal conhecido como Gamão, de barba

MAMÃES FIAT PSV / GWM Cacoal

Registrei as mamães das concessionárias Mega GWM e FIAT PSV em Cacoal. HOJE, sexta-feira, a partir das 16:30hs acontece descontraído HAPPY HOUR DAS MÃES com drinks, petiscos e surpresas. As MAMÃES clientes da GWM e PSV estão todas convidadas

MAMÃES SICOOB FRONTEIRAS

Em Cacoal/RO, registrei parte das colaboradoras MAMÃES da renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS, que tem atuação consolidada em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e que segue expandindo sua presença física e digital, priorizando a justiça financeira e a prosperidade socioeconômica de seus cooperados

MAMÃES CASA & DECORAÇÃO

Registrei parte da atenciosa equipe de MAMÃES da CASA E DECORAÇÃO, que está em atividade há 27 ANOS em Cacoal. Neste Mês das Mães a loja de móveis e decoração mais completa do estado de Rondônia está com 25% de desconto nas compras À VISTA ou 20% de desconto em ATÉ 5X por tempo limitado

FELIPE FAZ 15 ANOS

Em Cacoal/RO, na última quarta-feira, dia seis, o jovem FELIPE POLIZELLO PAVÃO comemorou seus 15 ANOS ao lado dos orgulhosos e amorosos papais empresária Kelly Polizello da Contágio Joias e Ótica, e pecuarista Nivaldo Pavão

MAMÃES CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA – Paraty Shopping

Registrei as MAMÃES gerente Claudiene Pereira e as consultoras de vendas Islanda Menezes e Magna Valli da CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA do Paraty Shopping no centro de Cacoal/RO. Tradicional loja em atividade há 22 ANOS, e que continua a encantar seus clientes com as mais deslumbrantes joias de 18k, e as mais atuais tendências em óculos de grau e de sol, e uma linha completa de joias em prata, semi-joias e relógios, com as mais diversas e renomadas marcas

MAMÃES CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA – Shopping Cacoal

Registrei as MAMÃES consultoras de vendas Priscila Lara e Karla Nunes da CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA a moderna loja no Cacoal Shopping. Com 22 ANOS de dedicação e excelência em Cacoal/RO, a empresa continua a encantar seus clientes com as mais deslumbrantes joias de 18k, e as mais atuais tendências em óculos de grau e de sol, e uma linha completa de joias em prata, semi-joias e relógios, com as mais diversas e renomadas marcas

GWM TANK 300

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a médica gastroenterologista Natália Pieroni retirou seu maravilhoso GWM TANK 300. O Embaixador de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda

GWM HAVAL PHEV 19

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a advogada Shelley Borges acompanhada do esposo e filhos, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL PHEV 19. O Embaixador de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda

GWM POER P30

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Íria Pieroni retirou seu maravilhoso GWM POER P30. O Embaixador de vendas André Doto Pacheco foi o responsável pela venda

MAMÃE HOKEN

Registrei a dinâmica empresária Luiza Mendes em sua empresa HOKEN especialista em purificadores de água. A marca HOKEN é líder nacional no segmento devido ao comprometimento na qualidade dos produtos com tecnologia de ponta e serviços ofertados com excelência