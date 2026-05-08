FFER prorroga prazo de inscrições para Campeonato Rondoniense Sub-20

O Departamento de Competições (DCO) da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) anunciou a prorrogação do prazo de inscrição para os clubes filiados e aptos a participarem do Campeonato Rondoniense Sub-20.

Inicialmente previsto para encerrar no dia 6 de maio, o novo prazo permite que as agremiações confirmem sua participação até as 18h da próxima sexta-feira, 15 de maio.

O DCO reforça que, no ato da inscrição, os clubes devem encaminhar o Termo de Confirmação de Participação juntamente com a certidão negativa emitida pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia (TJD-RO).

CRITÉRIOS E EXIGÊNCIAS

Além da certidão negativa, as entidades esportivas devem cumprir outros pré-requisitos para a homologação da vaga:

Estar com os recadastramentos da CBF e da FFER devidamente recolhidos para o ano de 2026, apresentar o comprovante de CNPJ atualizado pela Receita Federal, entregar a autorização formal do proprietário do estádio (seja Governo Estadual ou Prefeitura) para o uso da praça esportiva como mandante durante a competição.

VAGAS NACIONAIS

A competição tem previsão de início para o dia 14 de junho. O título do Rondoniense Sub-20 é altamente cobiçado, pois garante ao campeão as vagas para representar o estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) e na Copa do Brasil da categoria em 2027.

A FFER destacou ainda que trabalha para tentar ampliar o número de representantes rondonienses em competições nacionais, caso surjam novas vagas junto à CBF.