Mãe procura por adolescente de 14 anos desaparecido desde a noite de quinta-feira em Vilhena

Uma mãe desesperada busca por informações que levem ao paradeiro de seu filho, Matheus Campos dos Santos, de 14 anos, que desapareceu na noite da última quinta-feira, 7 de maio, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a mãe do adolescente, Jaqueline Campos, relatou que o filho saiu de casa por volta das 21h.

Ele estava na companhia de um amigo, identificado como Geison de 18 anos, que trabalha como carroceiro e reside no bairro Ypê, nas proximidades do Assossete. Ambos teriam saído com o objetivo de ir a um evento em uma chácara na região.

PREOCUPAÇÃO

Ao perceber que o filho não retornou, a mãe foi até a residência do amigo de Matheus, mas não o encontrou. Segundo ela, os familiares do rapaz informaram apenas que ele estaria passando por “problemas”, sem detalhar a natureza da situação, o que aumentou o temor da família quanto à integridade do menor.

Até o momento, não houve contato por parte do adolescente, e o paradeiro de ambos permanece desconhecido.

COMO AJUDAR

A família pede a colaboração da população de Vilhena e cidades vizinhas. Caso alguém tenha visto Matheus ou saiba de qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo, pode entrar em contato diretamente com a mãe pelo telefone / WhatsApp: (69) 9 9248 – 4722.

Informações também podem ser repassadas à Polícia Militar via 190 ou à Polícia Civil (69) 3322 – 3001.