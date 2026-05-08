Menor com histórico criminal é apreendido com drogas e balança de precisão na Praça do Antigo Shopping em Vilhena

Um adolescente, já conhecido no meio policial por diversas passagens, foi apreendido pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 8 de maio, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A ação ocorreu na Praça do Antigo Shopping, local monitorado pela constante movimentação relacionada ao tráfico de drogas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático quando avistou o menor.

Ao notar a aproximação da viatura, o jovem apresentou sinais visíveis de nervosismo, como inquietação, suor excessivo e postura trêmula, o que motivou a abordagem imediata.

FLAGRANTE E CONFISSÃO

Durante a busca pessoal, os militares encontraram no interior de uma pochete os seguintes itens: um invólucro com aproximadamente 5 gramas de substância análoga à cocaína, uma porção de substância aparentando ser maconha, uma mini balança digital de precisão, dois aparelhos celulares e diversas embalagens vazias utilizadas para o fracionamento e armazenamento de drogas.

Ao ser questionado, o menor admitiu que os materiais eram de sua propriedade. Ele revelou ainda que comercializa os entorpecentes em vários bairros de Vilhena, utilizando pagamentos via PIX e realizando as entregas das substâncias pessoalmente.

SITUAÇÃO FAMILIAR

De acordo com o registro policial, a guarnição não conseguiu localizar os responsáveis legais pelo adolescente.

O pai do jovem encontra-se foragido da Justiça, enquanto a mãe reside atualmente no estado do Rio de Janeiro. Devido à ausência de familiares, o desfecho da ocorrência não pôde ser acompanhado por um tutor direto.

Diante dos fatos, o menor infrator recebeu voz de apreensão por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso foi apresentado à autoridade judiciária para a adoção das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).