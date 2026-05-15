TÁ NA CONTA: recurso destinado pela deputada Rosangela Donadon garante reforma da escola Clair da Silva Weyh em Colorado

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) garantiu o pagamento de R$ 329.272,06 para a Associação de Pais e Professores da Escola Clair da Silva Weyh, em Colorado do Oeste.

O recurso já está disponível na conta da unidade escolar e será utilizado para atender demandas importantes da instituição, incluindo melhorias e investimentos na estrutura da escola.

O investimento foi pago por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e representa mais um compromisso cumprido pela parlamentar em apoio à educação pública de Rondônia. A iniciativa fortalece a estrutura da escola e contribui diretamente para melhorias que beneficiam estudantes, professores e toda a comunidade escolar.

Rosangela Donadon destacou que trabalhar pela educação é investir no futuro das famílias rondonienses. Segundo a deputada, garantir recursos diretamente para as escolas é uma forma de assegurar mais qualidade no ensino e melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais.

A parlamentar também agradeceu ao governador Marcos Rocha pelo apoio às ações voltadas ao fortalecimento da educação no estado. “Quero agradecer ao governador coronel Marcos Rocha e toda equipe da SEDUC pelo empenho em garantir que esse recurso fosse pago e já estivesse disponível para atender as necessidades da Escola Clair da Silva Weyh”, afirmou.

Rosangela Donadon também agradeceu ao vereador Baiano Leiteiro, parceiro do mandato no município, destacando seu trabalho na apresentação de demandas importantes da população e na busca por investimentos para Colorado do Oeste. “O vereador Baiano Leiteiro tem sido um grande parceiro, sempre levando demandas importantes do município e contribuindo para que possamos destinar recursos que realmente façam a diferença para a população”, destacou a deputada.

Com o valor já creditado na conta da Associação de Pais e Professores da Escola Clair da Silva Weyh, a deputada Rosangela Donadon reforça seu compromisso em continuar atuando para levar investimentos e melhorias para a educação em todas as regiões de Rondônia.